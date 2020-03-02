Арахамия считает, что Гончарук останется Премьером

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Алексей Гончарук останется на посту Премьер-министра Украины.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"На Премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур", - заявил Арахамия, отвечая на вопрос, сколько кандидатур на должность главы правительства сейчас рассматривают.

Отвечая на уточняющий вопрос, останется ли Премьер-министром Гончарук, Арахамия сказал: "Я думаю, что да. По крайней мере пока никакие заявления не поступали".

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля направил Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента.

Спикер созвал такое заседание Рады на 16 часов 4 марта 2020 года. В повестке дня внеочередного заседания предусмотрено рассмотрение шести вопросов, среди которых "о Кабинете министров Украины".

В понедельник, 2 марта, Премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул, что не писал заявления о своей отставке, но сказал, что "мы думаем над серьезным усилением правительства". Однако, по его словам, окончательного решения о ротации еще нет. "Это - командное решение, которое в основном зависит от Президента, от позиции коллег в парламенте. Каким будет окончательное решение, я бы сейчас не хотел комментировать, потому что оно еще на столе. Говорить, кого планируем заменить, по-моему, еще рано", - сказал Гончарук.

По материалам "Укринформ".