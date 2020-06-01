Арахамія задекларував мільйони готівкою та колекцію годинників

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія тримає готівкою 8 млн грн, 900 тис. доларів та 200 тис. євро.

Про це свідчать дані електронної декларації Давида Арахамії за 2019 рік, поданої 31 травня до НАЗК.

Депутат задекларував 8 мільйонів гривень готівки у сумісній власності з дружиною. Арахамія також тримає готівкою 650 тис. доларів та 100 тис. євро. У спільній власності з дружиною Арахамія вказав 250 тис. доларів та 100 тис. євро готівкових коштів.

Крім того, Арахамія на банківських рахунках тримає 20 тис. доларів.

У декларації зазначається, що минулого року політик позичив третім особам 698 тис. грн.

У 2019 році Арахамія отримав 157 334 грн заробітної плати від Апарату ВР. Від зайняття підприємницькою діяльністю він отримав дохід у розмірі 4 724 961 грн, а від відчуження цінних паперів - 870 тисяч грн.

Арахамія також задекларував 623 грн і 8524 грн банківських процентів.

Він вказав у декларації 22 300 грн матеріального блага з оплати витрат на участь у навчанні, отриманих від партії "Слуга народу".

Минулого року Давид Арахамія також отримав 3 302 500 грн доходу від відчуження нерухомого майна, 18 150 грн - від надання майна в оренду. Його дружина Вікторія у 2019 році - 1 056 000 грн і 201 200 грн від відчуження рухомого майна, 2580 грн - соціальної допомоги при народженні дитини, 24 080 грн - виплат соцфонду, 18 300 грн, 7960 грн та 73 533 грн доходів від надання майна в оренду.

У декларації Арахамія вказав, що його дружина є кінцевим бенефеціаром компанії Global Bay Venture Limited, зареєстрованої на Сейшельських Островах.

Згідно з електронною декларацією Арахамія володіє 4 земельними ділянками, площі яких - 36 кв. м, 9 кв. м, 241 кв.м, 900 кв.м.

У власності політика також - садовий (дачний) будинок у селі Віта-Поштова Київської області площею 295.7 кв. м, квартира в Києві (70. 5 кв. м).

Дружина Арахамії володіє земельною ділянкою площею 720 кв.м у Брюховичах Львівської області, а також трьома квартирами у Києві - 52.2 кв.м, 50.5 кв. м, 50.2 кв. м.

Вікторія Арахамія також має житловий будинок площею 58.6 кв.м. у селі Новопетрівське Новоодеського району Миколаївської області.

Син подружжя Арахамія Давід володіє квартирою у Миколаєві на 153.2. кв. м.

Давид Арахамія також вказав у спільній власності два нежитлових приміщення у Миколаєві, право користування квартирою у Миколаєві, а також суборенду нежитлового приміщення у Києві.

Його дружина має авто Mercedes-Benz GLS350 2016 року випуску.

Голова фракції "Слуга народу" також задекларував 4 наручних годинники марок Breguet, Rolex, Breitling та Ulisse Nardin.

Вікторія Арахамія, згідно з декларацією, володіє ювелірними виробами брендів Cartier, Bvlgari, Chopard, а також наручними годинниками Rolex і Cartier.

Як повідомлялося, 17 березня набув чинності закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Серед іншого, внесено зміни до Закону України "Про запобігання корупції", згідно з якими у 2020 році продовжено до 1 червня термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення.

За матеріалами Укрінформ.