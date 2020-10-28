Арестович став речником української делегації в ТКГ

Олексій Арестович повідомив, що його призначено радником делегації з інформаційної політики.

Як передає Укрінформ, про це Арестович повідомив у Facebook.

"Маю нагоду повідомити, що рішенням Глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Л.Кравчука (президента України у 1991-94 рр.), мене призначено радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями «єдиного голосу» щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України", - написав він.

Він запросив зацікавлених осіб, насамперед журналістів, звертатися до нього за коментарями щодо питань, пов’язаних з роботою делегації. При цьому Арестович додав, що засоби та форми більш тісної співпраці буде встановлено трохи пізніше.

Як відомо, 28 жовтня дипломат Маркіян Лубківський заявив, що відмовився обійняти посаду речника української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

За словами Лубківського, відповідна пропозиція надійшла йому від Офісу Президента та глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука.

15 вересня віцепрем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зазначав, що завданням речника буде “фокусувати всі сигнали від імені української делегації”.

Лубківський очолював пресслужбу МЗС, був послом України в Хорватії, послом у Боснії та Герцеговині. Також обіймав посаду директора турніру УЄФА Євро-2012 в Україні.

За матеріалами "День".