Арьев об отстранАрьев: Зеленский может увольнять только работников своего Офиса

Президент Владимир Зеленский не имеет права отстранять главу Конституционного суда Александра Тупицкого, поскольку ни один закон не регламентирует права главы государства отстранять судью КСУ.

Об этом в эфире "Прямого" заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.

"Если мы берем ситуацию с Тупицким, то вчера Зеленский подписал указ не об отстранении Тупицкого, а об индульгенции Тупицкому. Потому что его ведут по одному уголовному делу, где задекларировано было его имущество, которое он должен задекларировать должным образом. Но теперь фактически вмешательство высшего должностного лица в деятельность судьи. И ни один закон не регламентирует права президента отстранять судью Конституционного суда. Он может увольнять только тех людей, которых он назначает в свою Администрацию или в Офис ", - сказал депутат.