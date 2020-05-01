Аваков пригрозив меру Черкас за передчасний вихід з карантину

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розкритикував рішення міської влади Черкас, зокрема мера міста Анатолія Бондаренка, про часткове пом'якшення карантину вже з 1 травня.

"Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!" - написав він у Twitter.

Нагадаємо, влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста. Виконавчий комітет Черкаської міської ради дозволив роботу перукарень, салонів краси, спорткомплексів, літніх майданчиків закладів ресторанного господарювання, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та квітів, а також міських парків та скверів і розташованих на їхній території атракціонів. Через це поліція розпочала кримінальне провадження.

За матеріалами hromadske.ua