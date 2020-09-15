Аваков закликав паломників-хасидів поважати український закон

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів зустріч із представниками хасидської спільноти щодо ситуації з паломництвом до Умані та закликав паломників поважати український закон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Щороку місто приймало від 20 до 50 тисяч паломників-хасидів з усього світу. Ми з глибокою повагою ставимося до національних та релігійних традицій. Однак світова пандемія COVID-19 диктує нам інші правила, де безпека і здоров'я громадян - понад усе. Ми закликаємо паломників поважати український закон та не провокувати ситуацію на кордоні нашої держави", - зазначив Аваков.

У зустрічі взяли участь президент Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана з Бреслава Натан Бен-Нун, головний рабин Києва Йонатан Маркович та виконуючий директор фонду Браверман Сагі.

Під час зустрічі міністр внутрішніх справ підкреслив, що Україна з повагою ставиться до усіх релігійних конфесій і завжди забезпечує безпеку і порядок під час проведення обрядів та масових акцій. У зв'язку з світовою пандемією COVID-19, уряд вимушений обмежувати відповідно до карантинних умов усі масові акції, у тому числі релігійні. Обмежувальні заходи були впроваджені під час святкування православної Пасхи, Хресної ходи та інших релігійних заходів.

Саме тому цього року у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби Кабінетом Міністрів прийнято рішення про заборону в'їзду паломників до міста Умань для святкування Рош га-Шана.

Під час зустрічі представники хасидської спільноти звернулись до міністра внутрішніх справ щодо розв'язання організаційних питань, у тому числі медичного обслуговування. Усі питання були погоджені.

Як повідомляв Укрінформ, сотні паломників-хасидів, які намагаються потрапити в Україну з території Білорусі попри обмеження в'їзду, поки продовжують перебувати на кордоні між українським і білоруським пунктами пропуску.

У вівторок Міністерство закордонних справ України звернулося до Білорусі з клопотанням не оформляти на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію винятків з заборони в'їзду іноземців.

Українські прикордонники прогнозують прибуття ще тисячі паломників-хасидів до кордону з боку Білорусі на Чернігівщині, до 700 осіб - в Житомирській області й близько 1,5 тисячі осіб - на Волині.

Умань, де похований засновник Брацлавського хасидизму цадик Нахман, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана випадає на 18-20 вересня. За матеріалами Укрінформ.