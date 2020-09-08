Аваков зробив заяву у зв'язку із початком виборчої кампанії

У Міністерства внутрішніх справ України достатньо сил, засобів та мотивації для контролю передвиборчого процесу на місцевих виборах. Про це йдеться у заяві міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у зв'язку із початком виборчої кампанії.

"В Україні офіційно розпочалась виборча кампанія, стартували місцеві вибори. За кілька днів зареєстровані кандидати розпочнуть передвиборчу агітацію. Напередодні цього я хочу звернутися до усіх учасників виборчого процесу із закликом суворо дотримуватися закону, не порушувати правила агітації, не вдаватися до незаконних схем та оборудок, не розхитувати ситуацію на своїх округах. Хочу попередити: у МВС України достатньо сил, засобів та мотивації для контролю передвиборчого процесу", - заявив Аваков.

З його слів, МВС буде жорстко реагувати на всі "спроби побудови "передвиборчих сіток", на підкуп виборців, провокації та інші порушення".

"На жаль, інформація про такі намагання у нас вже з'являється", - наголосив міністр.

Аваков підкреслив, що його міністерство тісно співпрацює з Центральною виборчою комісією та "Громадянською мережею "Опора", які здійснюють пильний моніторинг передвиборчих перегонів та фіксують порушення. Крім того, зазначається, що у Національній поліції працює спеціальний підрозділ, який перевіряє усі повідомлення.

"І ще одна вкрай важлива тема. Ці вибори проходять в умовах пандемії COVID- 19 та карантину, тому прошу кандидатів та їх передвиборчі штаби брати до уваги особливі умови проведення масових заходів і не ризикувати здоров'ям своїх виборців. Жодна партія і жоден кандидат не отримає преференції від МВС чи поліції, але кожен може розраховувати на захист і забезпечення своїх законних прав", - наголосив міністр.

Як повідомляв УНН, МОЗ з ЦВК розробляють алгоритм проведення місцевих виборів в умовах пандемії COVID-19.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила чергові місцеві вибори на неділю, 25 жовтня 2020 року. Місцеві вибори не будуть проводитися на території анексованого Криму, в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також до Донецької та Луганської обласних рад. За матеріалами УНН.