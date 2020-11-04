Байден отримав найбільшу кількість голосів в історії американських виборів

Кандидат на пост президента США від демократів Джо Байден вже отримав найбільшу кількість голосів виборців в історії виборів.

Підтримку демократові висловили 70 143 368 виборців. Загалом кількість виборців у США становить 250 млн осіб.

Крім того, він вже побив рекорд колишнього президента США Барака Обами, встановлений у 2008 році. У 2008 році він набрав 69 498 516 голосів американців.

За матеріалами Прямий канал, ICTV Факти

