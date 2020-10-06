Безвізовому режиму України з ЄС ніщо не загрожує, - Зеленський

Безвізовому режиму України з ЄС ніщо не загрожує, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту Україна-ЄС у Брюсселі.

Про це повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Партнери з Європейського союзу запевнили, що безвізовому режиму України з ЄС ніщо не загрожує, а Україна чітко виконує всі необхідні критерії", - сказав він на підсумковій пресконференції після завершення саміту Україна - ЄС у вівторок.

Зеленський вказав, що як тільки дозволить складна епідемічна ситуація з COVID-19, українці знову зможуть планувати свої подорожі в країни ЄС.

Нагадаємо, 5 жовтня троє європарламентарів направили на адресу Арахамії відкритий лист, в якому зазначено, що через проблеми в боротьбі з корупцією в Україні деяким олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізового режиму з Євросоюзом. Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас розповів, що Євросоюз буде стежити за антикорупційної інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізового режиму.

За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, скасування безвізового режиму - дуже складна операція, і робити цього європейці не збираються.

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Україна і ЄС поділяють спільні позиції щодо і безвізового режиму, і важливості антикорупційних органів.