Білорусь поки що офіційно не підтвердила згоду передати Україні членів "ПВК Вагнера" - Кулеба

Офіційні особи Білорусі поки що не підтвердили свою згоду передати Україні членів "Приватної військової компанії (ПВК) Вагнера", які брали участь у бойових діях на боці бойовиків на Донбасі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Розмова вчора між двома президентами була дуже конструктивною, з обох сторін надано відповідні розпорядження правоохоронним органам, але про те, що Білорусь вже офіційно погодилася передати цих людей Україні, ми офіційної комунікації не отримували. На цей момент вона існує з джерела в ЗМІ... ", - сказав Кулеба в четвер на брифінгу.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.