Білорусь проігнорувала ноту України через обшук авто посла, - МЗС

Білорусь не відповідала на ноту через обшук автомобіля посла України в Мінську Ігоря Кизима. Україна залишає за собою право у зв'язку з цим інцидентом діяти на основі взаємності.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит "Радіо Свобода".

"Після інциденту навколо обшуку автомобіля посла України в Республіці Білорусь українська сторона направила ноту в МЗС Білорусі з вимогою надати пояснення та кваліфікувати дії білоруських прикордонників, на яку поки що відповіді не отримано. Україна залишає за собою право у зв'язку з цим інцидентом діяти на основі взаємності", - відзначили в МЗС.

Нагадаємо, 10 вересня з'явилася інформація, що українському послу при в'їзді в Білорусь прикордонники влаштували огляд. Українська сторона заявляла, що це порушує дипломатичну практику та направила ноту в Білорусь.

Крім цього, раніше білоруські прикордонники опублікували відео огляду автомобіля Кизима на білоруському кордоні.

У Білорусі заявили, що обшук авто українського посла на кордоні не порушує норми міжнародних конвенцій. За матеріалами РБК - Україна.