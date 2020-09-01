Більш жорсткий режим роботи ВР через COVID-19 поки що не планується - Разумков

Перехід на більш жорсткий режим роботи в парламенті у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19 поки що не планується, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Поки що впроваджувати якісь жорсткіші заходи не плануємо, сподіваюся, ситуація не підійде до тієї межі, коли ми будемо змушені впроваджувати додаткові обмеження", - сказав Разумков на брифінгу у вівторок у Києві.

Спікер нагадав, що наразі існує обмеження в доступі до будівлі Верховної Ради. "Станом на сьогодні ми обмежили, наскільки це можливо, кількість працівників апарату, щоб вони одночасно перебували в будівлі Верховної Ради", - сказав Разумков. За матеріалами Інтерфакс-Україна.