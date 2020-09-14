Богдан прибув на допит до ДБР

Ексочільник Офісу президента Андрій Богдан прибув на допит до Державного бюро розслідувань.

Під ДБР зібрались журналісти.

У спілкуванні з журналістами Богдан повідомив, що не знає, про що саме з ним хочуть говорити слідчі, і йому дуже цікаво буде поспілкуватись з правоохоронцями. За його словами, кримінальне провадження, за яким його викликалють, було зареєстровано ще у серпні. Виклик Богдана на допит: що відомо 10 вересня у ДБР опублікували повістку про виклик Богдана на допит як свідка, який заплановано на 11:00 14 вересня.

У бюро зазначили, що 9 вересня 2020 року в інтерв'ю одному з видань Богдан оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами щодо статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими та низки інших, що непередбачені законами та нормативно- правовими актами або іншими директивами верховного головнокомандувача Збройних сил України.

"З огляду на суспільну значущість порушених питань, слідчі Державного бюро розслідувань запрошують Андрія Богдана для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів у якості свідка", - йдеться у повідомленні. 9 вересня Андрій Богдан дав інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Розмова тривала понад 4 години. За матеріалами УНІАН.