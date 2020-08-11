Богдан про підпал своєї Tesla: "Я розцінюю це, як погрозу від влади"

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан прокоментував підпал своєї автівки Тесла. Він вважає це "погрозою від влади".

Про це Богдан написав у Facebook.

"Сьогодні вночі невідома особа підпалила мій улюблений і задекларований автомобіль - Тесла S. Хоча втрата важка (автомобіль згорів вщент), але я не сприймаю це близько до серця. Звичайно, всіх хвилює питання хто це зробив і чому? Оскільки це лише черговий момент у низці кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це, як погрозу від влади", - написав експосадовець.

Крім того, за словами Богдана, прослідковується певний символізм - "рівно пів року з того часу як я щасливим звільнився з посади керівника Офісу президента".

"Я розумію, що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у найвищих владних кабінетах, проте, дорогенькі, кризові історії - моя робота. Перекладаю - це Ви зараз бахнули керасинчику у кастрік", - застеріг Богдан.

Колишній очільник Офісу президента додав: "Ну що ж, будемо зараз активно виводити Вас на чисту воду і постараємось забезпечити Вас комфортними умовами відбування покарання (про комфортні - не обіцяю)".

Сьогодні вночі невідома особа підпалила мій улюблений і задекларований автомобіль - Тесла S))) Хоча втрата важка (автомобіль згорів вщент), но я не сприймаю це близько до серця. Звичайно всіх хвилює питання хто це зробив і чому? Оскільки це лише черговий момент в ряду кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це, як погрозу від влади. Крім того, прослідковується певний символізм - рівно пів року з того часу як я щасливим звільнився з посади Керівника Офісу Президента. Я розумію, що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у найвищих владних кабінетах, проте дорогенькі, кризові історії - моя робота. Перекладаю - це Ви зараз бахнули керасінчіку у кастрік))) Ну що ж, будемо зараз активно виводити Вас на чисту воду і постараємось забезпечити Вас комфортними умовами відбування покарання (про комфортні - не обіцяю). Опубліковано Андреєм Богданом Вівторок, 11 серпня 2020 р.

Нагадаємо, на вулиці Юності у Дніпровському районі Києва вночі 11 серпня невідомі підпалили автомобіль Tesla, який належить колишньому главі Офісу президента Андрію Богдану.

За матеріалами Укрінформ.