Богдан: Тепла ванна для президента перетворилася на бетонний склеп

Президент України Володимир Зеленський дуже чутливий до критики і занурений у теплу інформаційну ванну, яка "перетворилася на бетонний склеп". Про це в інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону заявив колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан.

"Кажуть, наприклад, що президент не розуміє, що відбувається навколо нього й у державі. Що тепла ванна перетворилася на якийсь бетонний склеп", - заявив Богдан.

Він також додав, що глава держави гостро реагує на критику в соціальних мережах.

"Він [президент Зеленський] сам читає Facebook. О другій годині може надійти... Надходила есемеска: "Хто це такий?" А там узагалі якийсь бот - 20 лайків - щось про нього погане написав. Він дуже чутливий до цього. Що мене теж дивує. Він усе життя критикував інших політиків. Сатира - це теж форма критики", - сказав Богдан.

Ексглава Офісу переконаний, що так реагувати на критику - ознака слабкості.

"Ти критикував тих - ти маєш розуміти, що тебе теж будуть критикувати. Не можна так реагувати: ти показуєш свою слабкість. Існує думка (і я з нею абсолютно згоден): Володимир Олександрович узагалі не розуміє, куди ми котимося. Узагалі. Нікому сказати. Мало того, якщо ти можеш потрапити до президента, то тільки з радісними новинами, зі щасливою посмішкою і задоволеним поглядом", - резюмував Богдан. За матеріалами Гордон.