Бутусов рассказал, кто может сменить Богдана на посту главы ОП

Украинский журналист и главный редактор интернет-издания Цензор.нет Юрий Бутусов сообщил, что вопрос отставки главы Офиса президента Андрея Богдана будет рассмотрен утром 11 февраля. Также он заявил, что новым руководителем ОП может стать главный СБУшник страны Иван Баканов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Можно спокойно ложиться спать, по абсолютно надежным данным источников Офиса президента, 17-я (или 19-я?) решительная попытка уволить Андрея Богдана с помощью указа президента состоится с утра", - сообщил журналист.

Он отметил, что пока неизвестно, кто может заменить Богдана на посту руководителя ОП. По его словам, ходят слухи о назначении на эту должность нынешнего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, который с детства дружит с Владимиром Зеленским и являлся руководителем студии "Квартал-95".

Бутусов считает, что прокомментировать увольнение Богдана мог помощник президента Украины Андрей Ермак, который 10 февраля выступал в эфире одного из каналов. При этом он предположил, что Ермак что-то знает о кадровой перестановке в ОП.

Главред Цензор.нет написал, что Богдан не прерывает отношений с Зеленским и "не теряет шансов куда-то пойти на высокую должность". Он также считает, что одним из продолжений деятельности Богдана может стать помощь Андрею Вавришу "в вопросах градостроительства в Киеве".

Шеф-редактор портала "редакция ВКулаке" и руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказывает о том, что зашквары членов "Слуги народа" являются признаком отсутствия личностного роста.

Напомним, вечером 10 февраля Telegram-канал УП. Off the record сообщил, что Андрей Богдан хочет оставить пост главы Офиса президента. Об этом ему рассказали инсайдеры из окружения руководителя ОП.

Telegram-канал "Новина" написал, что из кабинета Богдана выносят его личные вещи.

По материалам http://vkulake.com