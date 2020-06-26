Центр Разумкова: 37% опитаних українців позитивно оцінили перший рік президентства Зеленського

37% українців, яких опитав Центр Разумкова, оцінили діяльність за рік президентства Володимира Зеленського як "добре" або "дуже добре". Відносна більшість 34% – "на трійку", тобто не добре й не погано.

Як "досить погано" і "дуже погано" оцінили 28% учасників опитування, говориться на сайті Центру Разумкова. Частка людей, які переконані, що Зеленський захищає національні інтереси, склала 50%. 33% вважають, що він переслідує власні інтереси або свого політичного оточення.

38% опитаних вважають, що нова влада краща за попередню. 39% переконані, що нинішні представники влади нічим не відрізняються від своїх попередників, 16% думають, що вона гірша за попередню.

"Абсолютна більшість респондентів (42%) вважає, що загальна ситуація в країні за останній рік погіршилася, 33% вважають, що вона не змінилася, а 15% – що вона покращилася. Серед різних сфер суспільного життя респонденти найчастіше констатують погіршення ситуації щодо рівня цін і тарифів (57%) і в економічному становищі країни (50%)", – йдеться в результатах опитування.

63% учасників опитування зазначили, що влада намагається поліпшити ситуацію в країні, але переважно їй це не вдається. 25% переконані, що влада імітує спроби, 9% відзначають успішні дії.

Опитування проводилося з 24 по 29 квітня методом телефонного інтерв'ю. У ньому взяли участь 2056 респондентів віком від 18 років з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій. Теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, що згідно із квітневим дослідженням Центру Разумкова, більшість українців не довіряють Верховній Раді, Кабінету Міністрів, правоохоронцям, Міністерству охорони здоров'я, а також Національному банку. За матеріалами LB.ua