Через позицію Росії інспекція в Шумах наразі неможлива - Україна в ОБСЄ

Через неконструктивну позицію Росію наразі не видається можливим проведення спільного інспектування в районі населеного пункту Шуми на Донеччині.

Про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ 16 вересня у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Через відмову Росії дотримуватися досягнутих домовленостей і працювати на основі здорового глузду з метою підтвердження правдивих фактів про ситуацію на лінії зіткнення, інспектування у районі селища Шуми Донецької області зараз не може бути проведено", - заявив він.

Дипломат нагадав, що раніше українська сторона погодилася запросити координатора ОБСЄ у супроводі представників Тристоронньої контактної групи для здійснення 10 вересня спільного візиту в район н.п. Шуми з метою спростування невірогідних обвинувачень з боку РФ. Проте навіть ця відкритість не задовольнила Росію, яка направила ряд додаткових запитів (щодо нових районів для відвідування, фото- та відеознімання, підписання спільного протоколу), що "унеможливило запланований спільний візит".

"Більше того, російські збройні формування відкрили вогонь по українських позиціях поблизу селища Шуми у районі, де мав відбутися спільний візит. При цьому, безпілотник СММ, що пролітав над цим районом, зазнав глушіння та був втрачений", - зазначив Лоссовський.

"Протягом шести тижнів з 27 липня Україна виконує досягнуті домовленості. Ми готові йти й надалі цим шляхом з метою переходу від "тиші" на Донбасі до стійкого миру. Водночас ми бачимо, що Росія переслідує зовсім інші цілі, а саме - піар, а не мир", - наголосив представник України.

Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони домовилися провести одноразово спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ. Однак пізніше спільне інспектування було скасовано через постійну зміну запитів з боку російської сторони.

10 вересня російські окупаційні війська тричі відривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Шуми, Золоте та Золоте-5. Втрат серед українських захисників не було зафіксовано. За матеріалами Укрінформ.