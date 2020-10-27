Чернівці: Партія "За майбутнє" вимагає перерахунку голосів на виборах до міськради

Кандидатам у депутати від партії "За майбутнє" до Чернівецької міської ради вдалося потрапити на засідання тервиборчкому і повідомити про порушення лише після тривалих суперечок на вході.

27 жовтня представники чернівецького відділення партії "За майбутнє" та ще кількох політсил намагалися зареєструвати в міській територіальній виборчій комісії порушення, зафіксовані під час виборів 25 жовтня, але їх не пускали на засідання комісії "люди спортивної статури", пише УНІАН.

За даними агентства, представниця партії "Альтернатива" з порушенням закону визначала разом із цими людьми, хто має право зайти у ТВК. Кандидатам у депутати від партії "За майбутнє" вдалося потрапити на засідання після тривалих суперечок. Політична сила опублікувала у своєму YouTube відео, як це відбувалося.

Серед порушень, про які заявили представники партії, – недотримання порядку підрахунку голосів і складання протоколів, зафіксовано випадки, коли кількість бюлетенів в урнах істотно перевищувала кількість виборців, які їх отримали, зазначає УНІАН. Партійці заявили, що в них викликають сумнів результати на дільницях №№ 730519, 730520, 730511, 730512, 730513, 730489, 730447, 730450, 730449, 730471, 730466, 730468, 730472.

У "За майбутнє" підкреслили, що вважають це спробою фальсифікації результатів виборів. Чернівецька обласна організація політичної партії "За майбутнє" звернулася до міської територіальної виборчої комісії з вимогою провести повторний підрахунок голосів на виборах до міськради.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права, повідомляє агентство. За матеріалами Гордон.