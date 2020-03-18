Червоний Хрест надасть Україні медобладнання і медикаменти

Президент Володимир Зеленський домовився з президентом Червоного Хреста про надання Україні медичного обладнання та медикаментів

Міжнародний комітет Червоного Хреста надасть Україні медичне обладнання і медикаменти для боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19. Про це домовилися президент Володимир Зеленський і президент МКЧХ Петер Маурер під час телефонної розмови, повідомляє прес-служба президента.

Запит на медобладнання та медикаменти буде сформовано за дорученням Зеленського і передано Червоному Хресту.

Окрім співробітництва в боротьбі з пандемією коронавірусу, сторони обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі і доступ співробітників Червоного Хреста до осіб, що утримуються на окупованих територіях Донбасу і Криму та в Росії.

Зеленський і Маурер домовилися про те, що президент МКЧХ найближчим часом відвідає Україну з візитом, зокрема, для ознайомлення з гуманітарною ситуацією на Донбасі.

11 березня Кабмін увів карантинні заходи для боротьби з коронавірусом. Учора вони були посилені: перелік обмежень.

Сьогодні Зеленський підписав закони про протидію коронавірусу і підтримку бізнесу.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ