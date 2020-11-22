Чинний мер Миколаєва Олександр Сєнкевич перемагає у другому турі виборів

На виборах мера Миколаєва перемагає чинний міський голова Олександр Сєнкевич (партія "Пропозиція") з результатом 61,6%. Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного місцевим виданням "НикВести.

Його суперник від ОПЗЖ Владислав Чайка набрав 38,4%.

Сенкевич очолив місто у 2015 році, перед тим був директором підприємства "Лєда". У жовтні 2017 депутати Миколаївської міської ради висловили меру недовіру та оцінили його роботу як незадовільну. Проте Центральний суд Миколаєва визнав рішення про відсторонення Сенкевича недійсним.

У серпні цього року в міськраді Миколаєва провели обшуки у справі щодо продовження строків угоди про оренду землі забудовнику "Альянс Інвест Миколаїв".

Владислав Чайка - син колишнього мера Миколаєва Володимира Чайки, який очолював місто 13 років. У першому турі виборів він набрав 29,3% голосів, його суперник Сенкевич - майже на 10% більше.

У нього вийшли чинний міський голова Олександр Сєнкевич, висунутий місцевою організацією партії "Пропозиція", та Владислав Чайка від партії ОПЗЖ. В першому турі вони набрали 38,9% і 29,3% голосів відповідно.

У неділю, 22 листопада, в 11 містах проходить другий тур виборів мера. Очільника міста обирають у Дніпрі, Нікополі, Слов'янську, Ужгороді, Бердянську, Львові, Дрогобичі, Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах. Окрім того, 22 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 15 регіонах тривало повторне голосування з виборів депутатів 47 місцевих рад.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше як на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада включно. За матеріалами Zaxid.net