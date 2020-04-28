Чиновникамзаборонили "вживати" дефолт, технічний дефолт, реструктуризація, репрофайлінг та ін.

Міністерство фінансів України склало список слів, які заборонено вживати чиновникам у публічних комунікаціях на тему про державний борг, передають Українські новини.

У список потрапили слова на зразок дефолт, технічний дефолт, реструктуризація, репрофайлінг, скасування націоналізації Приватбанку, компроміс з колишніми власниками Приватбанку, рецесія і деякі інші.

Також рекомендовано не обговорювати публічно прогнози, оцінки і розрахунки за держборгом, суверенні єврооблігації і варранти особам, які офіційно не уповноважені коментувати ці питання.

У коментарях на економічні теми рекомендовано використовувати лише офіційну інформацію, розміщену на офіційних інформаційних ресурсах. Будь-які коментарі з приводу випуску суверенних єврооблігацій можна давати лише за погодженням з Міністерством фінансів, радниками цього відомства і юристами. Рекомендовано нікому не радити купувати державні цінні папери і давати прогнози по їх вартості.

Також рекомендовано не давати будь-яких прогнозів стосовно економічного і фінансового стану України.

У рекомендаціях зазначено, що коментарі з питань держборгу для іноземних і українських ЗМІ не повинні відрізнятися.

Невиконання рекомендацій і розголошення інформації, зазначено в документі, може мати серйозні наслідки, включаючи розпродаж інвесторами боргових цінних паперів, збільшення вартості запозичень і погіршення суверенного рейтингу країни.