Чиновники КГГА присвоили 4 млн грн на незаконном патенте - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили многомиллионную мошенническую схему, организованную должностными лицами Киевской городской государственной администрации (КГГА), сообщает пресс-центр СБУ в среду.

"Оперативники спецслужбы установили, что в 2008 году по заказу Киевской горгосадминистрации коммунальное предприятие "Киевский институт земельных отношений" создало автоматизированную систему программного комплекса "Кадастр". Вместе с тем бывший заместитель директора Департамента земельных ресурсов КГГА и экс-начальник отдела прикладного программного обеспечения предприятия-разработчика незаконно зарегистрировали на себя исключительное право на программный продукт", - говорится в сообщении.

Так, через мошенническую схему чиновники незаконно получали авторское вознаграждение в размере 5% от прибыли, которая должна поступать на счета коммунального предприятия, что на самом деле разработало программный комплекс.

"Таким образом за 10 лет злоумышленники нанесли местной громаде убытки на 4,3 млн грн. Кроме того, установлено, что все это время расходы на обслуживание и совершенствование комплекса шли из бюджета столицы", - добавили в СБУ.

В рамках уголовного производства злоумышленникам объявлено о подозрении по ч.4 ст.190 и ч.3 ст.176 Уголовного кодекса Украины