Чубаров - Арахамии о "воде в Крым за Донбасс": Продать нас за воду

Глава крымскотатарского Меджлиса резко раскритиковал личное мнение лидера президентской фракции в Раде Давида Арахамии о подаче воды на полуостров

Идея главы фракции партии Слуга народа Давида Арахамии о подаче воды в захваченный РФ Крым в обмен на уступки Кремля по Донбассу - это попытка "продать нас за воду". Так сказал UA:Крим председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который является депутатом жестко оппозиционной СН партии Евросолидарность.

"Если кто-то в государстве пролагает, что можно будет сдать народ крымских татар, сдать всех украинцев, а их там (в Крыму, - ред.) не менее 500 000... Сейчас напротив меня сидит владыка Климент. Он мне глазами показывает, что мы никогда не допустим, что государство может продать нас за воду... Какие- то арахамии будут торговать нашей территорией?" - заявил нардеп. По материалам ЛІГАБізнесІнформ.