Чубаров: Жителям окупованого Криму води вистачає

Жителям окупованого Криму достатньо водних ресурсів, проте окупантам, які розгорнули будівництво на території Криму, її не вистачає, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"У Криму немає нестачі води до такої міри, щоб не вистачало людям для їх нормальної життєдіяльності, але для багатьох сфер, які розгорнули зараз окупанти, в тому числі будівництво житла для військових, і для тих, кого переселяють з Росіїэ потрібна вода", - зазначив голова Меджлісу.

За його словами, вирішення цієї проблеми можливе лише шляхом поставки дніпровської води з материкової частини України.

Раніше повідомлялося, що запаси питної води в окупованому Криму скоротилися на 60%. Запаси цього найважливішого природного ресурсу будуть повністю вичерпані орієнтовно в липні або серпні 2020 року. На думку американських аналітиків, в умовах гострої нестачі питної води, Росія може спробувати почати нову військову акцію проти України, щоб відновити водопостачання з Дніпра. Зокрема, аналітики звертають увагу, що Кремль може скористатися тим, що світ відволікся на пандемію коронавірусу. А виправдати агресію Москва може певними "гуманітарними" міркуваннями, наприклад, "прагненням запобігти катастрофі на півострові".

За матеріалами: Свобода слова, ZN.UA