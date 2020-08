ЦИК объявила дату старта избирательной кампании

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК

"30 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года".

Отмечается, что решение принято во исполнение требований Избирательного кодекса Украины.

При этом принято во внимание постановление Верховной Рады от 15 июля "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", постановление ЦИК от 8 августа No 160 "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года", No 161 "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года" и от 14 августа No 176 "О назначении первых выборов депутатов районных советов на 25 октября 2020 года".

Кроме того, Комиссия внесла изменения в свое постановление от 8 августа "О Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года".