Цього тижня Рада не переглядатиме постанову про місцеві вибори - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков виключив перегляд постанови Верховної Ради про місцеві вибори на цьому пленарному тижні.

"Станом на сьогодні, на цьому пленарному тижні жодних постанов про зміни тієї постанови про оголошення виборів, яка була схвалена Верховною Радою, немає", - сказав він на брифінгу.

Разумков додав, що внести зміни до постанови Ради на даному етапі "дуже складно", оскільки це може поставити під сумнів організацію місцевих виборів.

Відповідно до постанови Верховної Ради, місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня 2020 року. Голосування відбудеться на всій території України, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.

Представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кравчук повідомив, що російська сторона погрожує заблокувати обмін полоненими, розмінування та роботу нормандського формату, якщо Україна не внесе зміни до постанови про вибори на окупованих територіях.

Йдеться про четвертий пункт постанови, в якому сказано, що вибори на окупованому Донбасі та в анексованому Криму призначать лише після припинення російської агресії, виводу військ і техніки та закінчення повної реінтеграції.

Після зустрічі радників нормандської четвірки у Берліні 11 вересня представник РФ Дмитро Козак заявив, що під час переговорів сторони домовилися, що найближчим часом Рада розгляне проєкт постанови, що коригує постанову про місцеві вибори.

В Офісі президента України цю інформацію не підтвердили. Там заявили, що українська сторона лише "проінформувала" інших учасників зустрічі про те, що народний депутат від Слуги народу зареєстрував відповідну постанову. За матеріалами "Новое Время"