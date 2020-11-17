ЦВК оголосила Труханова переможцем виборів мера Одеси

Мер Одеси Геннадій Труханов переобраний на другий термін. Результати повторного голосування, що відбулося минулої неділі, увечері 17 листопада опублікували на офіційному порталі Центральної виборчої комісії.

У другому турі за Труханова проголосував 93 921 мешканець Одеси, а кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" підтримали 72974 людини. Таким чином, Труханов отримав 54,28%, а Скорик - 42,17% голосів.

Явка виборців у другому турі в Одесі склала 25,14%, що в півтора раза нижче, ніж у першому.

У першому турі 25 жовтня за Труханова проголосували 37,54% (77 518 виборців), а Скорик отримав 19,06% (39 351) голосів

Третє місце посів кандидат від "Європейської Солідарності" Петро Обухов. За нього проголосували 23 257 виборців.

Олег Філімонов, якого висунула президентська партія "Слуга народу", отримав 20 388 голосів і опинився на четвертому місці.

П'яте місце - у Сергія Ківалова. Кандидата від "Морської партії" підтримали 12 516 мешканців Одеси.

За матеріалами ZN.ua