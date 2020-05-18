ЦВК спрощує та лібералізує процедуру зміни виборчої адреси

18 травня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого ЦВК своєю постановою затвердила Порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

Ця постанова Комісії набирає чинності з 1 липня 2020 року.

Затверджений Порядок визначає процедуру розгляду органом ведення Державного реєстру виборців (ДРВ) мотивованого звернення громадянина України, який має право голосу згідно зі статтею 70 Конституції України, щодо зміни виборчої адреси.

Слід зазначити, що свого часу Центральна виборча комісія звернулася до громадськості з пропозицією долучитися до підготовки Комісією зазначеного Порядку та надати свої пропозиції й зауваження. В результаті від громадських організацій, окремих громадян та членів ЦВК надійшло понад 50 пропозицій і зауважень, які було опрацьовано та узагальнено у формі порівняльної таблиці.

Цей Порядок робить можливою зміну виборчої адреси безвідносно до реєстрації місця проживання. Він спрямований на реалізацію виборчих прав як внутрішньо переміщених осіб, так й інших виборців, які з певних причин вимушені проживати не за місцем своєї реєстрації. Можливість змінити виборчу адресу за місцем свого фактичного проживання безумовно збільшить кількість виборців, які зможуть взяти участь у голосуванні.

Ухваленим Порядком, зокрема, передбачено, що виборець може подати заяву щодо зміни виборчої адреси до органу ведення ДРВ як у паперовій, так і в електронній формі з використанням мережі Інтернет. Заява в паперовій формі може бути подана також через уповноважену особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства, що дозволить безперешкодно скористатися цією процедурою людям з інвалідністю.

Така заява може бути подана у будь-який час, але не пізніше ніж на п'ятий день з дня початку виборчого процесу. Окрім того, виборець може звернутися до органу ведення ДРВ з новою заявою не раніше ніж через 180 днів після дати внесення до ДРВ останньої зміни виборчої адреси такого виборця.

Як зазначив Голова Комісії Олег Діденко, після подальшого впровадження в експлуатацію відповідного електронного сервісу автоматизованої інформаційно- телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" виборці, які виявлять таке бажання, зможуть змінити свою виборчу адресу дистанційно.

"Відтак, після ухвалення цього Порядку ми розширюємо можливості для реалізації виборчих прав громадян. Зокрема, завдяки зазначеній процедурі у найближчих місцевих виборах зможуть взяти участь внутрішньо переміщені особи. Своєю чергою для інших громадян України вона створить можливість голосувати у тих територіальних громадах, де вони фактично проживають", - наголосив Олег Діденко.

18 травня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого ЦВК своєю постановою затвердила Порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

Ця постанова Комісії набирає чинності з 1 липня 2020 року.

Затверджений Порядок визначає процедуру розгляду органом ведення Державного реєстру виборців (ДРВ) мотивованого звернення громадянина України, який має право голосу згідно зі статтею 70 Конституції України, щодо зміни виборчої адреси.

Слід зазначити, що свого часу Центральна виборча комісія звернулася до громадськості з пропозицією долучитися до підготовки Комісією зазначеного Порядку та надати свої пропозиції й зауваження. В результаті від громадських організацій, окремих громадян та членів ЦВК надійшло понад 50 пропозицій і зауважень, які було опрацьовано та узагальнено у формі порівняльної таблиці.

Цей Порядок робить можливою зміну виборчої адреси безвідносно до реєстрації місця проживання. Він спрямований на реалізацію виборчих прав як внутрішньо переміщених осіб, так й інших виборців, які з певних причин вимушені проживати не за місцем своєї реєстрації. Можливість змінити виборчу адресу за місцем свого фактичного проживання безумовно збільшить кількість виборців, які зможуть взяти участь у голосуванні.

Ухваленим Порядком, зокрема, передбачено, що виборець може подати заяву щодо зміни виборчої адреси до органу ведення ДРВ як у паперовій, так і в електронній формі з використанням мережі Інтернет. Заява в паперовій формі може бути подана також через уповноважену особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства, що дозволить безперешкодно скористатися цією процедурою людям з інвалідністю.

Така заява може бути подана у будь-який час, але не пізніше ніж на п'ятий день з дня початку виборчого процесу. Окрім того, виборець може звернутися до органу ведення ДРВ з новою заявою не раніше ніж через 180 днів після дати внесення до ДРВ останньої зміни виборчої адреси такого виборця.

Як зазначив Голова Комісії Олег Діденко, після подальшого впровадження в експлуатацію відповідного електронного сервісу автоматизованої інформаційно- телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" виборці, які виявлять таке бажання, зможуть змінити свою виборчу адресу дистанційно.

"Відтак, після ухвалення цього Порядку ми розширюємо можливості для реалізації виборчих прав громадян. Зокрема, завдяки зазначеній процедурі у найближчих місцевих виборах зможуть взяти участь внутрішньо переміщені особи. Своєю чергою для інших громадян України вона створить можливість голосувати у тих територіальних громадах, де вони фактично проживають", - наголосив Олег Діденко.

Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії

За матеріалами Центральна виборча комісія