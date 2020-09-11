ЦВК зареєструвала Олега Ляшка кандидатом у народні депутати України

Загалом в ОВО No208 уже зареєстровано шість кандидатів.

Центральна виборча комісія зареєструвала Олега Ляшка кандидатом у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі (ОВО) No208 на проміжних виборах 25 жовтня 2020 року.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

"Розглянувши заяви політичних партій разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО No208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року та встановивши їх відповідність вимогам виборчого законодавства, комісія зареєструвала трьох кандидатів у народні депутати України в цьому окрузі", - йдеться в повідомленні.

Так, ЦВК зареєструвала таких кандидатів:

- Ляшка Олега Валерійовича, 1972 року народження (м. Чернігів), лідера політичної партії "Радикальна партія Олега Ляшка", суб'єкт висування - Радикальна партія Олега Ляшка;

- Донця Івана Михайловича, 1956 року народження (село Миколаївка Менського району Чернігівської області), члена Прогресивної соціалістичної партії України, суб'єкт висування - Прогресивна соціалістична партія України;

- Чорного Віталія Анатолійовича, 1982 року народження (село Новоякимівка Мелітопольського району Запорізької області), члена політичної партії "Команда Сергія Мінька", суб'єкт висування - політична партія "Команда Сергія Мінька".

Раніше ЦВК також зареєструвала кандидатами в депутати у цьому окрузі самовисуванця із Сум Олексія Оскера; самовисуванця, підприємця з Ірпеня Михайла Побігая; висунутого Партією Сергія Суханова.

Загалом в ОВО No208 уже зареєстровано шість кандидатів у народні депутати України.

Нагадаємо, у червні лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко підтримала Ляшка на довиборах до Верховної Ради в окрузі No208.

Ляшко прийшов у політику від Блоку Юлії Тимошенко 2006 року. З 2011 року очолює власну Радикальну партію.

Вибори у 208 окрузі в Чернігівській області пройдуть у зв'язку із загибеллю народного депутата Валерія Давиденка. Його знайшли мертвим з вогнепальним пораненням 25 травня в туалеті офісного центру в Києві.

4 червня Ляшко публічно оголосив, що піде на вибори в цьому окрузі.

Голосування пройде 25 жовтня 2020 року. За матеріалами LB.ua