Данілов закликає суддів КС перестати "шантажувати" країну і подати у відставку

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилов закликав суддів Конституційного суду України припинити "шантажувати" країну і, зберігши залишки честі, подати у відставку.

"Останні заяви глави Конституційного суду пана Тупицького дивують неадекватністю оцінок ситуації і перебільшенням значущості власної персони. Хочу нагадати, що судді своїм рішенням від 27 жовтня посягнули на низку фундаментальних основ конституційного ладу в Україні, здійснивши по суті спробу повалення конституційного ладу і зміни політичного курсу країни", - написав Данілов на сторінці в Facebook у вівторок.

Він наголосив, що подібні дії КС мають всі ознаки кримінального злочину, за який передбачено відповідне покарання.

"Тому раджу пану Тупицькому не засмічувати інформаційний простір істеричними заявами, а разом із адвокатом думати над лінією захисту в суді", - додав секретар РНБО України.

Данілов також акцентує увагу на тому, що при ухваленні рішення КС зазіхнув на норми Конституції України, які гарантують курс України в ЄС і НАТО.

Так, за його словами, президент України Володимир Зеленський як гарант Основного закону повністю виконав свої обов'язки, подавши до парламенту проєкт закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства. Данілов нагадав, що в разі прийняття законопроєкту припиняються повноваження чинного на сьогодні складу суду, але не припиняються повноваження самого КС.

"Наостанок хочу закликати: припиніть шантажувати країну. Не варто керуватися принципом, що замовлення вітчизняних олігархів і закордонних спонсорів" повинен бути відпрацьований у будь-якому випадку. Це шлях у прірву. Ростов не гумовий, і власні маєтки через кордон перевезти не вдасться. Збережіть залишки честі і подайте у відставку. Суспільна довіра до конституційного судочинства буде відновлена, і це завдання вже нового складу Конституційного суду!", - підсумував секретар РНБО.

Раніше у вівторок глава Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що припинення роботи КС може спричинити загрозу територіальній цілісності України.

Він висловив думку про те, що відсутність чинного КС у такій ситуації "може призвести до кровопролиття".

Також Тупицький сказав, що ситуацію не слід вирішувати силовими методами, інакше правова держава перестане існувати.

"Я ще раз звертаюся до президента країни ... до правоохоронних органів, до уповноваженого з прав людини ... Нумо відкиньмо емоції ... життя і здоров'я людей важливіше ... кров може захлеснути Україну", - сказав Тупицький в коментарі телеканалу "Прямий".

За його словами, неправовий спосіб припинення роботи КС означатиме "кінець правової держави". Він висловив обурення тим, що в парламенті звучать заклики "залучити вулицю" для припинення роботи КС.

"Я звернуся до відповідних органів, зокрема, правоохоронних", - сказав Тупицький.

Також Тупицький дав зрозуміти, що звільнення з посади заступника директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександра Бабікова було викликано його відмовою підписувати підозру главі КС.

За матеріалами Інтерфакс-Україна, https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/1069192543494995.