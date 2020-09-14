ДБР: Богдан на допиті заявив, що не знає про контакт українських посадовців із Росією

Ексглава Офісу президента Андрій Богдан на допиті в ДБР як свідок повідомив, що не володіє інформацією та доказами про можливий контакт українських посадовців із російськими органами влади. Про це повідомляє пресслужба ДБР у Facebook.

"На офіційному допиті свідок повідомив, що такою інформацією не володіє, підтверджень і доказів у нього немає, а про можливі незаконні дії українських посадових осіб він дізнався з відкритих джерел і засобів масової інформації", - розповіли у ДБР.

Мета допиту - з'ясувати, чи має він дані для підтвердження заяв про "протиправні дії" українських посадовців на користь Росії.

Ексголова Офісу президента України Андрій Богдан в інтерв'ю підтвердив існування спецоперації із затримання бійців "ПВК Вагнера". Він також підтвердив зрив операції після телефонного дзвінка з "найближчого оточення" президента Володимира Зеленського.

Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону повідомив, що його джерела розповідали про наявність документу з близько 10 пунктів домовленостей між Україною та Росією, які передбачають схему взаємних поступок. За матеріалами babel.ua