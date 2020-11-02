ДБР сьогодні допитає голову Конституційного суду

Державне бюро розслідувань сьогодні допитає голову Конституційного суду України Олександра Тупицького, передає пресслужба ДБР.

За даними ДБР, розслідується низка кримінальних проваджень, у яких слідчим шляхом перевіряється голова Конституційного суду України до вчинення злочинів у складі злочинної організації. Зазначається, що під час досудового розслідування досліджується вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майна.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов'язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

Цього ж дня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Як повідомляв УНН, ДБР викликало голову КСУ Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада. За матеріалами УНН.