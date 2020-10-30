ДБР відкрило кримінальне провадження проти голови КСУ Тупицького за держзраду

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, а також державної зради.

Про це 30 жовтня повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, у 2018 році він ніби-то самовільно зайняв не відведену йому земельну ділянку та ніби-то визнав повноваження у посадових осіб органів РФ на внесення записів про відчуження української земельної ділянки.

"Таким чином він вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, державній та економічній безпеці України, що кваліфікуються за ч. 2 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 111 КК України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ДБР викликало на допит главу Конституційного суду Олександра Тупицького.

Однак голова КСУ Тупицький заявив, що не з'явиться на допит ДБР.

Новостворений законопроєкт про відновлення добропорядності Конституційного судочинства має ознаки державного перевороту. Під час брифінгу про це заявив голова Конституційного суду Олександр Тупицький. Він додав, що якщо наступного тижня проєкт закону таки ухвалять і суддів звільнять, то порушиться принцип незмінюваності влади. За матеріалами ТСН.ua