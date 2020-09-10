ДБР викликає Богдана на допит через заяви в інтерв'ю Гордону

Ексголова Офісу президента Андрій Богдан оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами питань, що непередбачені законами та нормативно-правовими актами або іншими директивами Верховного головнокомандувача ЗСУ

Про це повідомляє ДБР.

"9 вересня 2020 року в інтерв'ю одному з видань ексголова Офісу Президента Андрій Богдан оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами питань щодо статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими та ряду інших домовленостей, що непередбачені законами та нормативно-правовими актами або іншими директивами Верховного головнокомандувача Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Державного бюро розслідувань запрошують Андрія Богдана для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів у якості свідка.

ДБР вже направило повістку про виклик на адресу його реєстрації. За матеріалами Еспресо TV.