Дело Азарова передали в Антикоррупционный суд

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката подозреваемых в деле No757/40117/19-к, фигурантом которого является Премьер-министр Украины 2010-2014 годы, и постановила передать материалы в ВАКС.

Об этом сообщается на сайте Судебной власти Украины.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей приняла решение отменить постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года и передать материалы по жалобе адвоката подозреваемых в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения в установленном порядке следователями судьями этого суда", - говорится в сообщении.

Постановление вступило в силу и обжалованию не подлежит.

Как сообщал Укринформ, в октябре 2018 года ГПУ сообщила о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарове и его сыну, экс-народному депутату, в получении взятки в сумме более 140 млн грн за назначение на должность в Кабмин первого вице-премьер министра.

Николай Азаров занимал пост премьер-министра Украины до 11 марта 2010 года до 28 января 2014 года. Его сын Алексей Азаров был народным депутатом Верховной Рады VII созыва.

По материалам Укринформ.