Депутатам заборонили мати в підпорядкуванні близьких осіб

Верховна рада України заборонила народним депутатам мати в підпорядкуванні близьких осіб. Депутатам усіх рівнів заборонено мати на посадах помічників- консультантів близьких осіб. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

.За законопроєкт No2203 проголосували 252 нардепи.

Закон поширюється на народних депутатів України, депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад.

"Цей виняток, спеціально передбачений чинним законодавством для виборних посад та їх близьких осіб, призводив до низки історій з найманням до себе на роботу близьких осіб, які могли отримувати доступ до бюджетних коштів - і це, своєю чергою, призводило до корупційних ризиків та потенційних зловживань", - вказано у ній.

Нагадаємо, що 17 вересня Верховна Рада ухвалила в повторному другому читанні і в цілому доопрацьований законопроєкт "Про розвідку" (No 2412-д). Відповідне рішення підтримали 258 народних депутатів. За матеріалами Тиждень.ua