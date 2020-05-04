Депутати хочуть через Конституційний суд скасувати закон про ринок землі

4 травня до Конституційного суду надійшло подання 48 народних депутатів, які хочуть визнати неконституційним закон про ринок землі. Про це йдеться на сайті суду.

Депутати вважають, що закон не відповідає низці статей Конституції України.

Відповідно до закону, перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи (громадяни України) і не більше 100 гектарів в одні руки. Наступні два роки (з 2024) землю зможуть купувати юридичні особи - не більше 10 тисяч гектарів в одні руки. Землі державної і комунальної власності продавати не будуть. Продаж землі іноземцям буде вирішуватися на всеукраїнському референдумі.

31 березня Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт про ринок землі, який буде відкрито з 1 липня 2021 року. Його підтримали 259 нардепів. 13 квітня депутати не проголосували за жодну з 13 зареєстрованих постанов про скасування законопроєкту, що відкрило шлях для його підписання президентом.

Закон про ринок землі був однією з умов МВФ для збільшення кредиту Україні. Другий необхідний законопроєкт Рада ухвалила 30 березня (про регулювання банків).

За матеріалами the Бабель