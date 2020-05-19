Депутати "Слуги народу" просять Зеленського провести праймериз на висунення кандидата в мери Києва
Депутати від партії "Слуга народу" підписали звернення до президента щодо проведення праймериз на висунення кандидата в мери Києва.
Про це повідомив нардеп Олександр Качура у своєму telegram-каналі.
"З колегами за фракцією підписали звернення до лідера нашої партії, президента Володимира Зеленського. З проханням провести внутрішній праймериз на висунення кандидата в мери Києва максимально відкрито і прозоро", - написав він.
Качура також оприлюднив фото звернення з підписами депутатів, згідно з яким, публічний праймериз просять провести не тільки серед потенційних кандидатів у мери Києва, а й серед потенційних кандидатів у мери інших міст.
Віталій Кличко обіймає посаду мера Києва з літа 2014 року. Тоді він переміг на позачергових виборах з результатом 56,7% голосів. Другою була Леся Оробець.
Через рік на чергових виборах він набрав 66,49% голосів. Борислав Береза, який став другим, набрав удвічі менше.
За матеріалами LB.ua