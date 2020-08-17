Депутати "Слуги народу" засудили дії "режиму Лукашенка"

Група депутатів - членів парламентської фракції "Слуга народу" рішуче засуджує прояви насильства з боку "режиму де-факто президента Білорусі Олександра Лукашенка".

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві, опублікованій народним депутатом України Богданом Яременком у Фейсбуці.

"Рішуче засуджуємо прояви насильства з боку режиму де-факто президента Білорусі Олександра Лукашенка: катування й приниження у в'язницях, надмірну жорстокість під час затримання й розгону протестувальників, повне ігнорування цінностей гуманізму під час затримання жінок, неповнолітніх, випадкових перехожих", - йдеться в тексті заяви.

Зазначається, що депутати також заявляють про свою повну підтримку прагнення народу Білорусі жити у вільнійкогерентну демократичній правовій державі, мати для цього чесні та прозорі вибори, а також захищати свої права та свободи засобами мирного ненасильницького протесту.

Депутати підкреслюють, що цілком неприпустимим є порушення прав та інтересів громадян України на території Республіки Білорусь, які, як і білоруси, піддаються викраденням, безпідставним обмеженням свободи, катуванням та приниженням гідності з боку представників правоохоронних органів.

Підписанти заяви також висловлюють солідарність із рішенням Європейського Союзу щодо невизнання результатів виборів.

"Особливо звертаємо увагу де-факто президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка на долю колишнього президента України Віктора Януковича, чиє звернення по допомогу у війні проти власного народу до Російської Федерації призвело до зовнішньої збройної агресії", - зазначається в заяві.

Крім цього, депутати звертаються до Президента України Володимира Зеленського з пропозицією: погодити з міжнародними партнерами перенесення діяльності Тристоронньої контактної групи, усіх її органів, груп та підгруп з території Білорусі до іншої держави; доручити Національній поліції та Службі безпеки розпочати розслідування діяльності організованого злочинного угруповання за участю вищих посадових осіб Республіки Білорусь, що займалось посібництвом тероризму, а також замахами на життя та здоров'я громадян України; перепинити усі форми політичного діалогу на вищому рівні з Республікою Білорусь.

Також депутати звертаються до Кабінету Міністрів з вимогою: проаналізувати структуру товарів українського експорту до Республіки Білорусь з метою недопущення постачання з території України спеціальних засобів, що можуть бути використані органами державної влади Білорусі для організації порушень прав людини, травмувань чи інших видів фізичного впливу на громадян; заборонити в'їзд, перебування і транзит територією України для де-факто президента Республіки Білорусь, членів уряду (за винятком осіб, перебування яких на території нашої держави зумовлене необхідністю ведення переговорів щодо питань, що становлять життєвий інтерес для України, а також осіб, готових давати свідчення щодо порушення прав людини, фальсифікації результатів президентських виборів тощо), членів Центральної виборчої комісії Білорусі, інших посадових осіб, причетних до кампанії фальсифікації результатів президентських виборів в Білорусі та кампанії масового порушення прав людини; визначити та запропонувати можливі форми допомоги для постраждалих унаслідок порушень режимом Лукашенка прав людини (включно з наданням політичного притулку, допомоги для лікування тощо); узгодити з Європейським Союзом усі форми обмежувальних та стримувальних заходів та проводити когерентну скоординовану зовнішню політику щодо Білорусі.

Заява відкрита для підписання усіма охочими.

Як повідомлялося, в Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано понад 6 тисяч осіб, є загиблі.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.

В Євросоюзі не визнали результати президентських виборів у Білорусі і вирішили почати роботу над санкціями проти посадових осіб країни, причетних до фальсифікацій і насильства щодо протестувальників. За матеріалами Укрінформ.