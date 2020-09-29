Депутати вимагають від Зеленського відкликати Фокіна з ТКГ

Народний депутат України від фракції "Голос" Соломія Бобровська підготувала депутатський запит до президента Володимира Зеленського з вимогою відкликати Вітольда Фокіна з української делегації Тристоронньої контактної групи.

Про це Бобровська повідомила у Facebook.

"Не впевнена, що усі нардепи підтримають цю ініціативу, але це точно покаже справжні обличчя кожного парламентаря!Заяви Фокіна про проведення виборів на окупованих територіях, про особливий статус Донбасу та про припинення війни на сході не тільки паплюжать наш авторитет на міжнародній арені, але й демонструють Путіну "зелене" світло для реалізації його кривавих планів на наших територіях", - написала нардеп.

За її словами, під запитом вже встигло підписатися 49 народних депутатів.

Нагадаємо, у вересні Вітольд Фокін заявив, що за місяць може вийти з ТКГ, якщо до нього не почнуть дослухатися.

Раніше Фокін в інтерв'ю заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області. "І з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які, зрештою, мають бути розслідувані, і винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще - всього Донбасу", - сказав Фокін.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окремі коментарі Вітольда Фокіна не зображають офіційної позиції України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заявив, що вважає заяви Фокіна провокативними, спекулятивними й такими, що не відповідають національним інтересам.

Фокін критику на свою адресу пов'язав з тим, що представники чинної влади нібито мають зв'язок із "попередниками". За матеріалами Lb.ua