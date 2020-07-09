Деркач оприлюднив телефонні розмови Путіна і Порошенко.

Сьогодні, 9 липня, народний депутат Андрій Деркач оприлюднив нові записи розмов екс-президента Петра Порошенка. Про це повідомляє ЕХО Києва з посиланням на Страна.ua.

На одному із записів - розмова Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним від 30 квітня 2015 року. На записі чутно досить миле спілкування двох президентів.

Зокрема, Порошенко дав рекомендації, як оптимізувати роботу Тристоронньої контактної групи в Мінську. У свою чергу, Володимир Путін сказав, що передасть ці рекомендації Лаврову.

Також президенти привітали один одного з 1 травня, посміялися і обмінялися жартами.

Як повідомляло ЕХО Києва раніше, 19 травня в мережі опублікували аудіозаписи розмов екс-президента Петра Порошенка з віце-президентом США Джо Байденом і главою Держдепу Джоном Керрі. Записи розмістив позафракційний нардеп Андрій Деркач. Зокрема, в 2015 році вони обговорювали відставку генпрокурора Віктора Шокіна.

Після цього Порошенко викликали відразу на два допити в ГБР - через незаконне перевезення картин через кордон і з-за розмови з Байденом.

У Державному бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом прослуховування розмови п'ятого президента України Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Джо Байденом.

22 червня, під час прес-конференції народний депутат Андрій Деркач оприлюднив чергові записи розмов п'ятого президента України Петра Порошенка та екс-віце-президента США Джозефа Байдена.

В ексклюзивному коментарі ЕХО Києва політолог Руслан Бортник заявив, що підстав для порушення цілого переліку кримінальних справ, які стосуються державної зради до зловживання службових повноважень велика кількість: щодо Порошенко, Коболєва, Яценюка, Луценко, і по багатьом іншим ключовим фігурам.

В свою чергу український політолог Олександра Решмедилова вважає, що скандал з "плівками Деркача" не стільки спрямований на Україну, скільки орієнтований на американську внутрішньополітичну боротьбу. За матеріалами echokieva.com