Деркач у відповідь на санкції США обіцяє показати "шокуючі факти викриття"

Народний депутат Верховної Ради Андрій Деркач, проти якого Сполучені Штати Америки ввели санкції, анонсував пресконференцію про нібито нові розслідування корупції у Штатах.

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Помста представників "Демокорапшн" в особі Байдена, Кента і Квін. Помста - невіддільна частина їх регулярної діяльності проти українських розслідувачів, журналістів, експертів, які розкривають все нові й нові схеми міжнародної корупції. Це помста і щодо мене, як представника команди розслідувачів. На початку наступного тижня я вийду на пресконференцію з новими, шокуючими фактами викриття "демокорупції". Саме через витік інформації про майбутню пресконференцію, інформація про санкції вийшла саме сьогодні. "Демокорупціонери" дуже бояться. Тому що кожне слово, яке буде мною озвучене, підкріплене цифрами, документами і цікавими записами. Відмовлятися від пресконференції не стану: на кону - державна незалежність і суверенітет України", - написав Деркач.

Водночас народний депутат заявив, що, можливо, буде судитися з Мінфіном США.

"Подібна інформація від Мінфіну США відкриває мені можливість захищати свої інтереси в юридичному полі - в суді. Вважаю, що перемога в цій історії стане логічною відповіддю представникам "Демокорапшн" в моїй боротьбі за відстоювання національних інтересів України", - заявив він.

19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена. За матеріалами Gazeta.ua