Для мене важливо, щоб після президентства я міг спокійно ходити вулицями - Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що після закінчення його терміну перебування на посаді українці пишатимуться ним.

Як передає Укрінформ, про це глава держави заявив в інтерв'ю інформаційному телеканалу Euronews, повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента.

"Я завжди буду залишатися просто людиною. Для мене дуже важливо, щоб після того, як я перестану бути Президентом, я міг спокійно ходити вулицями не тільки Києва, а й України. Я вже не кажу, щоб люди пишалися мною, - це найвищий результат", - сказав Президент.

Зеленський зазначив, що впродовж понад року перебування на посаді Президента України завжди вчиняв так, щоб його рідним не було за нього соромно. І це - головна оцінка його роботи. Він розповів, що як глава держави, крім розв'язання стратегічних проблем, стикається зі щоденними викликами, на які також треба реагувати. Крім того, в країні триває війна.

"Війна на сході - вона не зупиняється, вона не як робочі дні - 5 разів на тиждень. Війна - вона щодня. І щодня є виклики та питання. На них треба знаходити не просто відповіді, а результативні кроки. Тому що від кожного з таких кроків залежить, скільки людей загинуло, скільки людей поранено, скільки людей саме ти, Президент України, можеш особисто зберегти будь-якими шляхами: дзвінки, поїздки на фронт", - наголосив Зеленський.