Для передачи дела Шеремета в суд не хватает доказательств, - Рябошапка

Следствие требует дополнительных доказательств, чтобы передать в суд дела по обвинению исполнителей и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета, считает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка

Об этом генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

Для передачи в суд дела по обвинению исполнителей и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета нужны дополнительные доказательства, считает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка .

"Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно", - сказал Рябошапка.

Генпрокурор обратил внимание на то, что расследование не останавливается на этапе, когда людям сообщают о подозрении, дополнительные доказательства должны собираться и впоследствии.

"Чтобы собрать дополнительные доказательства, подтверждающие или опровергающие вину этих людей - а мы должны двигаться в обоих направлениях - подготовлены письменные указания прокуроров следствию и соответственно установлены сроки расследования. Будем следить за выполнением этих указаний", - подчеркнул Рябошапка.

Генпрокурор уточнил, что процессуальные решения прокуроров в этом деле будут зависеть от того, каким образом эти указания будут выполнены, будут ли собраны дополнительные доказательства.

На вопрос журналистов, можно ли выйти на заказчиков этого преступления, Рябошапка ответил:

"Это наша задача - двигаться дальше и установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому, собственно, это было выгодно, кто все это заказал, - без этого расследования будет неполноценным".

Напомним, 16 января адвокат подозреваемого по делу Шеремета Яны Дугарь опубликовал выводы "специалистов-ученых из криминалистических экспертиз", которые утверждают, что экспертизы, предоставленные стороной обвинения, не могут быть доказательствами в суде 29 января прокуроры Офиса генерального прокурора приказали полиции провести дополнительные следственные действия по делу убийства Павла Шеремета и проверить выдвинутые защитой подозреваемых аргументы.

По материалам https://ru.espreso.tv