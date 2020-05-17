До Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу на будівлях ОПУ і Кабміну покажуть відеоінсталяцію

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє, що на будівлі Офісу Президента в ніч з 17 на 18 травня, також на будівлі Кабінету Міністрів 18-20 травня з 21:00 буде проєктуватися відеоінсталяція в рамках заходів із вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства, передають Українські Новини.

"В ніч з 17 на 18 травня, в 00:01, на будівлі Офісу Президента України буде показана через світлову проєкцію відеоінсталяція, яка нагадає всім про злочини радянської влади і злочинах Росії сьогодні проти кримськотатарського народу. Також 18 травня інсталяція буде проєктуватися з настанням темного часу доби - орієнтовно з 21:00", - йдеться в ньому.

Вказується, що інсталяцію також покажуть на будівлі Кабміну орієнтовно о 21:00 18, 19 і 20 травня.

"Сьогодні ж ми долучаємося до заклику Меджлісу і просимо всіх підняти кримськотатарський прапор з траурною стрічкою, а в 21:00 запалити вогник пам'яті у своєму вікні. Ми пам'ятаємо злочини радянського режиму. Примусове вигнання кримських татар з Кримського півострова злочинці радянського режиму почали в три години ранку 18 травня 1944 року. Протягом двох днів з рідних хат було виселено 180 тис. кримських татар. Вигнання і нелюдські умови в місцях заслання мали катастрофічні наслідки - від хвороб і виснаження загинули десятки тисяч кримських татар. Всі ми думали, що таких злочинів не трапиться в сучасному світі, але Росія порушила всі норми міжнародного права і обов'язки", - додано в повідомленні.

18 травня Україна і весь світ вшановує пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Як повідомляли Українські Новини, в Криму Росія продовжує незаконно утримувати близько 120 громадян України, більшість з яких - кримські татари.

Тим часом, Європейський Союз заявив, що не визнає зараз і не визнає в майбутньому незаконну анексію Криму Росією. За матеріалами Українські Новини.