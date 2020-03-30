До України з Іспанії екстрадують особу, яка 5 років перебувала у міжнародному розшуку

Уповноважені органи Королівства Іспанія прийняли рішення про екстрадицію (видачу) громадянина України, який 5 років перебував у міжнародному розшуку та якого визнано винним у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними правоохоронців, колишній генеральний директор заводу з виробництва сільськогосподарських тракторів у 2015 році від імені підприємства уклав договір підряду на прочистку каналізації та приймальних колекторів заводу. У подальшому, достовірно знаючи, що ніякі роботи за договором не виконувалися, зловживаючи своїм службовим становищем, він підписав акт приймання-передачі виконаних робіт та сплатив підряднику за нібито прочищені комунікації понад 23 млн грн.

Вироком Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 13 квітня 2018 року за процедурою спеціального судового розгляду (заочно) керівника підприємства визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах, службове підроблення), та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності на 3 роки з конфіскацією всього належного на праві особистої приватної власності майна.

У ході розгляду апеляційних скарг адвоката та прокуратури встановлено місцезнаходження обвинуваченого та, за клопотанням прокуратури, судом винесено ухвалу про його екстрадицію, повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.