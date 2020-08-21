До ВР проходять "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Євросолідарність" і "Батьківщина" - опитування

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, то до парламенту пройшли б партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" і ВО "Батьківщина".

Такі дані всеукраїнського соціологічного опитування населення, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" з 8 до 15 серпня 2020 року, презентовані на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Згідно з опитуванням, якби вибори до ВР відбувалися найближчої неділі, то за "Слугу народу" проголосували б 26,7% опитаних, серед тих, хто визначився зі своїм вибором і має намір голосувати, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - 21,3%, за "Європейську солідарність" - 12,5%, за ВО "Батьківщина" - 9,8%.

Крім того, за партію "Сила і честь" проголосували б 4,9% опитаних, за "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка - 3,8%, за "Партію Шарія" - 3,6%, за Радикальну партію Олега Ляшка - 3,3%. Решта набрали менше ніж 3%.

На запитання, чи пішли б люди на вибори до Верховної Ради, якби вони відбулися найближчим часом, 8,9% відповіли що безумовно ні, 7,3% - скоріше ні, 36% - скоріше так, 38,8% - безумовно так, 7,5% - не знають, а 1,5% відмовилися відповідати.

Що стосується партій, які наразі представлені в парламенті, то, на думку респондентів, "найбільш продумані й реалістичні рішення для припинення військового конфлікту на Донбасі та становлення світу" пропонує "Опозиційна платформа - За життя" - 20,9%, "Слуга народу" - 18,2%, "Європейська солідарність" - 11,3%, "Батьківщина" - 7,7%, "Голос" - 1,1%, 26,9% - жодна з партій, 15,1% - не змогли відповісти.

Що стосується партій, які наразі представлені в парламенті, то, на думку респондентів, "найбільш продумані й реалістичні рішення для економічного зростання та підвищення рівня життя" пропонує "Опозиційна платформа - За життя" - 17%, "Слуга народу" - 16,4%, "Батьківщина" - 11,2%, "Європейська солідарність" - 11,1%, "Голос" - 1%, 26,7% - жодна з партій, 17,1% - не змогли відповісти.

Під час опитування "Думка й погляди населення України, серпень 2020" було опитано 3012 респондентів, похибка вибірки 1,1-1,83%. За матеріалами Інтерфакс-Україна.