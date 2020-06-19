Добкін заявив, що справу щодо Томосу проти Порошенка відкрили за його заявою. (документ)

Добкін заявив, що справу щодо Томосу проти Порошенка відкрили за його заявою

Справу щодо "розпалювання міжрелігійної ворожнечі" Петром Порошенком розпочали після заяви Михайла Добкіна

18 червня 2020 21:43

Про це екснардеп Михайло Добкін написав у Telegram-каналі, передає Depo.ua.

Колишній народний депутат Михайло Добкін заявив, що це він написав заяву, згідно із якою була розпочаиа справа відносно Петра Порошенка щодо "розпалювання міжрелігійної ворожнечі".

Також Добкін оприлюднив відповідний документ.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 червня, п'ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко розповів, що проти нього порушили ще одну справу за "розпалювання міжрелігійної ворожнечі".