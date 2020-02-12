Джемилев озвучил позицию крымчан по заявлению Арахамии о поставках воды в Крым

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев озвучил позицию жителей аннексированного Крыма в ответ на комментарий лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возможном компромиссе, в результате которого будет возобновлена подача днепровской воды в Крым.

Об этом 12 февраля Джемилев сказал Крым.Реалии во время выездного заседания комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

"В Крыму очень многие это расценили, если не как прямую измену, то как существенный шаг отступления от наших позиций по деоккупации Крыма. Четко сказали, что нельзя торговать суверенитетом страны ради пополнения бюджета и очень наивно рассчитывать на то, что ты задобришь Путина тем, что ты пойдешь на уступки в процессе оккупации", - сказал Джемилев.

Он отметил, что "очень рад, что в итоговых рекомендациях (комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции, принятых на выездном заседании на КПВВ "Чонгар" - КР) будет четко сказано, что никакой речи о подаче воды и уступках оккупанту не может быть до тех пор, пока до последнего квадратного метра оккупированная территория Украины не будет освобождена".

"У меня телефон покраснел (от вопросов что происходит - КР)", - сообщил Джемилев в комментарии Крым.Реалии.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире украинского телеканала "Прямой" заявил, что пошел бы на возобновление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на отвод войск на Донбассе.

При этом Арахамия отметил, что это не позиция его, как председателя франкции "Слуга народа", а личная.

Его мнение раскритиковал глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров. Он считает недопустимым обсуждать возможность разрешения ситуации на Донбассе за счет Крыма.

Новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уверяет, что не обсуждал вопрос водоснабжения аннексированого Крыма с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.

12 февраля в Кремле заявили, что Крым "не может быть объектом для каких- либо разменов", однако российские власти готовы рассмотреть предложения по дополнительному водоснабжению полуострова.

Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в аннексированный Россией Крым в комментарии корреспонденту проекта Радіо Свобода "Схемы" (видео было записано 17 октября 2019 года - КР).

Позже Аристов сказал в комментарии Крым.Реалии, что это была всего лишь идея. Он утверждает, что данный вопрос больше не обсуждается.

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич уверяет, что возобновление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу исключено до деоккупации полуострова.

5 февраля глава подконтрольного Москве Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды в Симферополе осталось максимум на 90-100 дней.

Позже российский глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сказал, что воды достаточно. Но при этом призвал крымчан бережно относиться "к такому ценному для полуострова ресурсу".

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.

Водоснабжение Крыма

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо- Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду. По материалам Крым.Реалии